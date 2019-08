Men in Black International domina il box office del primo weekend di agosto

News Cinema

Ancora primo in classifica il reboot della serie in questa stagione allungata, con un unico nuovo ingresso tra i primi cinque.

Prosegue l'interessante esperimento di allungare anche da noi la stagione cinematografica, facendo uscire in estate titoli attesi e di qualità, e i risultati - sia pure ovviamente non paragonabili a quelli invernali - sembrano confortanti. Nel primo weekend di agosto, quello che un tempo si diceva del grande esodo vacanziero, mantiene saldamente la prima posizione Men in Black: International, che porta a casa altri 472.000 euro per un totale, alla seconda settimana di programmazione, di 1 milione e 857.000 euro.

Per la seconda settimana consecutiva Spider-Man: Far From Home è secondo e consolida il suo successo aggiungendo al suo notevolissimo bottino altri 368.000 euro per un totale, in 4 settimane, di 10 milioni e 762.000.

Al terzo posto, appena uscito, entra il bizzarro action thriller di fantascienza Hotel Artemis. Jodie Foster, Dave Bautista, Jeff Goldblum, Zachary Quinto e compagnia incuriosiscono il pubblico amante del genere per un incasso di 243.000 euro.

In quarta posizione scende un altro film particolare, tra il fantasy e il noir. Si tratta di Serenity con Matthew McConaughey e Ann Hathaway, che guadagna questa settimana 125.000 euro per un buon totale di 1 milione e 133.000 euro.

Chiude la top 5 questa settimana Toy Story 4, il sequel dei capolavori Pixar, che questa settimana raggranella altri 113.000 euro per un totale in 6 settimane di 5 milioni e 764.000 euro. Un incasso, quello italiano, leggermente inferiore alle aspettative, per un film che questa settimana arriva in America ai 410 milioni di dollari, per un totale globale di 959 milioni.