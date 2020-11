Mélanie Laurent dirigerà Le Bal Des Folles, primo film Original francese per Amazon Prime Video

News Cinema

Un thriller in costume diretto da Mélanie Laurent, dal titolo Le Bal Des Folles, sarà il primo film francese targato Amazon Prime Video Original.

Amazon Prime Video si è assicurata il thriller in costume diretto da Mélanie Laurent, Le bal des folles, prodotto da Alain Goldman, che sarà il suo primo film original francese. Verrà lanciato in tutto il mondo in esclusiva sulla piattaforma streaming nel corso del 2021, mentre le riprese partiranno la settimana prossima a Rochefort, nella parte ovest della Francia. Scritto da Laurent e Christophe Deslandes, Le bal des folles è basato sul romanzo omonimo di Victoria Mas, molto amato da critica e lettori.

La storia si svolge alla fine del XIX secolo a Parigi, in un periodo in cui le donne ritenute troppo ribelli o difficili venivano sbrigativamente etichettate come folli e internate. L’azione mette alla luce la condizione nell’ospedale Salpêtrière, dove queste donne, diagnosticate con vari disordini al sistema nervoso, erano confinate sotto la supervisione di neurologi come Jean-Martin Charcot. Ogni anno, un prestigioso ballo veniva organizzato con i pazienti, un evento che attraeva l’élite parigina, per vedere e farsi vedere.

Le bal de folles segue in particolare da vicino le vicende di Eugénie, una giovane e appassionata donna che ha scoperto da ragazza di avere il dono di ascoltare i morti, cosa che convince la famiglia a rinchiuderla in ospedale, dove lega con un’infermiera, Geneviève. Un incontro che cambierà il loro futuro, proprio mentre si preparano al grande ballo.

Nel cast, la stessa Mélanie Laurent, insieme a Lou de Laâge, Emmanuelle Bercot, Benjamin Voisin, Cédric Kahn e Grégoire Bonnet.