Mel Gibson, un uragano, 55 milioni di dollari e una rapina: il trailer di Force of Nature

Nel cast di questo thriller d'azione, disponibile in VOD e in home video dal 30 giugno negli USA, anche Emile Hirsch e Kate Bosworth.

A dispetto di un uragano categoria 5 in arrivo, e delle pressioni di alcuni agenti e della figlia affinché segua come gli altri le procedure di evacuazione del palazzo dove vive, l'ex poliziotto interpretato da Mel Gibson rifiuta di lasciare il suo appartamento,

Le cose si complicano ulteriormente quando si fa viva una banda di rapinatori intenzionati a impadronirsi di 55 milioni di dollari nascosti da qualche parte proprio in quel palazzo. Che però, non hanno fatto i conti con quell'osso duro del vecchio Mel.

Tutto questo avviene in Force of Nature, thriller d'azione che debutterà in VOD e home video dal 30 giugno negli USA, e di cui vi mostriamo il trailer originale:





Scritto da Cory Miller e diretto da Michael Polish, il film vede nel cast anche Emile Hirsch e Kate Bosworth, assieme a David Zayas, Stephanie Cayo, Will Catlett, Swen Temmel, Tyler Jon Olson e Jorge Luis Ramos.