Mel Gibson sarà il regista di Arma Letale 5: "Se dovessi morire pensaci tu, mi disse Richard Donner"

Se ne parlava da tempo di Arma Letale 5 e ormai il progetto era avviato, così il 91enne Richard Donner disse a Mel Gibson di sostituirlo alla regia se lui fosse venuto a mancare.

Se ne parla da anni di dare un sequel alla saga di Arma Letale, iniziata nel 1987 e proseguita con i successivi tre capitoli del 1989, 1992 e 1998. Probabilmente ricordere che non si trattava soltanto chiacchiere al vento e che il progetto a un certo punto stava procedendo su basi concrete.

Il regista e sceneggiatore Richard Donner aveva iniziato a sviluppare la storia verso la fine del 2019 prendendo spunto dal pesante clima dell'attualità e dei cambi radicali che l'istituzione della polizia americana ha dimostrato più volte di aver bisogno. Una nuova e ultima avventura per Martin Riggs e Roger Murtaugh, i due sbirri interpretati da Mel Gibson e Danny Glover, sempre ben ancorata al genere che ha reso famosa la saga: un poliziesco d'azione intriso di commedia e dramma.

Ma a causa di un'insufficienza cardiaca, Richard Donner se n'è andato all'età di 91 anni lo scorso 5 luglio 2021.

In questi giorni Mel Gibson si trova in Inghilterra per partecipare al format An Experience With, un tour di tre date in cui, in un teatro di fronte a un pubblico, l'attore conversa con un conduttore parlando di sé e della sua carriera. Nel primo di questi incontri svoltosi a Londra il 13 novembre (i prossimi appuntamenti saranno a Glasgow e a Leeds nel 2022), Gibson ha offerto un significativo aggiornamento su Arma Letale 5 dicendo che sarà lui a dirigere il film.

Parlando di Richard Donner e descrivendolo come un "grande uomo", l'attore ha detto che un giorno lo ha preso da parte e gli ha detto "senti ragazzo, se io tiro le cuoia lo fai tu". "Sta zitto, ho fatto io, ma poi lui effettivamente è mancato" ha continua l'attore, "e io non gli ho mai davvero risposto. Richard lo aveva detto anche a sua moglie e ai produttori e così sarò io a dirigere il quinto film".

Oltre a Arma letale, Arma letale 2, Arma letale 3 e Arma Letale 4, nel 2016 è stata prodotta la serie Lethal Weapon, conclusa dopo tre stagioni e un totale di 55 episodi.