Mel Gibson nega le accuse di Winona Ryder di antisemitismo e omofobia

News Cinema

L’attore e regista Mel Gibson risponde alle dichiarazioni di Winona Ryder che lo ha accusato di commenti antisemiti e omofobi negando del tutto di averle mai detto niente del genere.

Non si è fatta attendere molto la risposta di Mel Gibson alle dichiarazioni di Winona Ryder, che l’accusavano di frasi antisemite e omofobe. Ha rilanciato accusando l’attrice di mentire nel modo in cui ha riportato le loro interazioni. “È al 100% falso”, ha commentato un rappresentante di Gibson a Variety. “Ha mentito su questo già più di dieci anni fa parlando alla stampa e sta mentendo ora”.

Effettivamente Winona Ryder aveva già riportato le stesse frasi in passato, addirittura nel 2010. Inoltre Mel Gibson smentisce anche di aver “cercato” di scusarsi con lei tempo dopo, come ribadito dall’interprete di Stranger Things nella citata intervista al Sunday Times. “Ha mentito sul fatto che lui avrebbe cercato di scusarsi con lei all’epoca. Lui la cercò, molti anni fa, ma per affrontarla riguardo alle sue bugie e lei si rifiutò di parlargli”.

A questo punto nessun commento è arrivato per ora da Winona Ryder o un suo rappresentante, aspettiamoci che questo scambio di “cortesie” non finisca qui.