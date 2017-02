Mel Gibson e Vince Vaughn riuniti per il thriller Dragged Across Concrete

Dopo esser stato diretto da Mel Gibson in La battaglia di Hacksaw Ridge, candidato a sei premi Oscar, Vince Vaughn reciterà accanto al suo regista nel thriller Dragged Across Concrete (letteralmente "trascinato sul cemento"), scritto e diretto dal geniale S. Craig Zahler, autore del notevole western horror Bone Tomahawk.

La storia, cruda e violenta, si incentra su due poliziotti, un veterano (Gibson) e il suo più giovane e instabile partner (Vaughn). I due vengono sospesi quando le loro azioni poco ortodosse sono riprese in un video e diventano un caso pubblico. Senza soldi e amareggiati, iniziano così una discesa nel sottobosco della criminalità per procurarsi dei guadagni illeciti, ma le cose prenderanno una brutta e inattesa piega.

Vince Vaughn ha di recente lavorato con Zahler nel dramma carcerario Cell Block 99 con Don Johnson e Jennifer Carpenter, per cui in un certo senso sa cosa l'aspetta. Di sicuro Dragged Across Concrete è un film che vorremmo vedere.