Mel Gibson e Vince Vaughn nel primo trailer di Dragged Across Concrete, il poliziesco metropolitano di S. Craig Zahler

In Dragged Across Concrete, Mel Gibson e Vince Vaughn sono due poliziotti americani, di quelli che non vanno tanto per il sottile quando si tratta di fare un arresto, due poliziotti che loro malgrado finiscono nell'occhio del ciclone per colpa di una telecamera di sorveglianza e vengono sospesi dal loro capo.

Il primo è più anziano, e stanco, il secondo si vorrebbe sposare. Tutti e due hanno problemi di soldi, a maggior ragione una volta rimasti senza stipendio. E allora si mettono in testa di pedinare dei rapinatori per poi rubare loro il bottino, solo che le cose saranno ben più ruvide e sanguinose di come se l'erano immaginate.

Presentato fuori concorso allo scorso Festival di Venezia, dove il regista S. Craig Zahler aveva già proiettato il suo film precedente, Brawl in Cell Block 99 (sempre con protagonista Vaughn), Dragged Across Concrete non mi aveva fatto una grandissima impressione (qui potete leggere la recensione del film di Zahler), e forse nemmeno ai distributori, visto che fino a questo momento non è previsto in alcun listino per un'uscita italiana.

Negli Stat Uniti, invece, Dragged Across Concrete debutterà in sala e in VOD il 22 marzo: e questo è il suo primo trailer.