Mel Gibson è stato in ospedale una settimana dopo essere risultato positivo al coronavirus

Il discusso attore e regista Mel Gibson lo scorso aprile è stato ricoverato per una settimana dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Secondo quanto sostiene e conferma People, Mel Gibson è stato ricoverato lo scorso mese di aprile per una settimana in ospedale dopo essere risultato positivo al famigerato coronavirus Covid-19. La stessa fonte rassicura sul suo pronto recupero, tanto che attualmente il 64enne attore e regista sarebbe in buona forma.

“È risultato positivo in aprile ed è stato in ospedale a Los Angeles, California, per una settimana”, ha confermato un rappresentante di Gibson alla rivista People. “È stato curato con il medicinale Remdesivir mentre era in ospedale e da quei giorni è risultato varie volte negativo e ora è positivo agli anticorpi.” È stato l’australiano The Daily Telegraph a dare per primo la notizia sullo stato di salute della star, che è fidanzato con Rosalind Ross dal 2014. I due hanno anche avuto un figlio, Lars Gerard, nono figlio per Gibson, nato tre anni fa.