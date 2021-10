Mel Gibson e Scott Eastwood sono psichiatra e sociopatico nel trailer dell'action Dangerous

News Cinema

Uscirà il 5 novembre negli Stati Uniti il thriller Dangerous di cui è stato diffuso online il trailer.

In uscita negli Stati Uniti il 5 novembre, in alcuni cinema e on demand in streaming, Dangerous è un thriller d'azione con quello che sulla carta sembra essere un cast ben assortito: Scott Eastwood, Kevin Durant, Tyrese Gibson, Famke Janssen e il buon Mel Gibson. Se poi questo assortimento di attori sia stato utilizzato traendo il meglio delle loro performance in funzione della storia, lo potremo sapere dopo aver visto il film.

La storia di Dangerous racconta di un ex truffatore e sociopatico di nome Dylan Forrester (Eastwood), è in liberatà vigilata e con l'aiuto di alcuni psicofarmaci ai avvia verso un lento rientro nella società. Vede regolarmente uno psichiatra (Mel Gibson) che ne tiene sotto controllo lo stato di salute. Quando il fratello di Dylan muore in circostanze misteriose, l'uomo si mette in testa di scoprire la verità. Alle sue calcagna trova c'è un'agente dell'FBI (Janssen), ma io problema più grande per Dylan è il gruppo di mercenari che vogliono recuperare qualcosa di prezioso che era in possesso del fratello morto. Durant e Tyrese Gibson sono, rispettivamente, il capo dei mercenari e uno sceriffo della zona.

Qui sotto il trailer di Dangerous.