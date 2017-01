Mel Gibson e John Lithgow pensano al sequel di Daddy's Home

Il sequel di Daddy's Home, fortunatissima commedia di un paio di anni fa con protagonisti Will Ferrell e Mark Wahlberg, potrebbe vedere nel cast due decani del cinema come John Lithgow e Mel Gibson. Anche se non è stato ancora loro assegnato alcun ruolo ufficiale, pare probabile che il primo possa interpretare il padre del personaggio di Ferrell, l'altro quello di Wahlberg.

Il cast del primo episodio è stato già confermato in toto: Sean Anders tornerà dietro la macchina da presa e lo stesso regista scriverà anche la sceneggiatura insieme a John Morris.

Daddy's Home uscì negli Stati Uniti nel Natale del 2015 - quello di Star Wars Episodio VII, tanto per intenderci - e riuscì a guadagnare ben 150 milioni di dollari.

Al momento sia Gibson che Lithgow stanno vivendo un periodo artistico molto florido, avendo ottenuto candidature e premi a profusione rispettivamente con La battaglia di Hacksaw Ridge e The Crown. Il prossimo film i cui vedremo Mel in veste di attore è The Professor and the Madman, dove reciterà insieme a Sean Penn.

Daddy's Home 2 arriverà nelle sale americane il 10 novembre 2017.