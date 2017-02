Mel Gibson chiamato dalla Warner a dirigere Suicide Squad 2

Tornato nelle grazie dell'establishment hollywoodiano grazie a La battaglia di Hacksaw Ridge - con tanto di candidatura all'Oscar al film, per la regia e per il protagonista Andrew Garfield - Mel Gibson appare pieno di progetti, come attore ma soprattutto come regista.

Mentre arriva la conferma che sarà nel cast di Daddy's Home 2, probabilmente nel ruolo del padre di Mark Wahlberg, è iniziata anche a circolare la voce insistente che la Warner Bros. lo stia corteggiando per la regia del sequel di Suicide Squad. Dal momento che David Ayer si è spostato su un altro progetto tratto dai fumetti della DC Comics, Gotham City Sirens - dove rivedremo anche Margot Robbie nei panni di Harley Quinn - adesso il posto dietro la macchina da presa per il secondo capitolo è vacante.

Praticamente tutto il cast del primo Suicide Squad tornerà anche per il seguito. Il primo episodio soltanto in America ha sfondato tranquillamente la soglia dei 300 milioni di dollari d'incasso.