Mel Brooks e Gene Wilder: un fumetto italiano racconta il loro "sodalizio mostruoso"

Intitolato "Si può fare", come una delle tante celebri battute di Frankenstein Junior, un fumetto racconta l'amicizia tra Mel Brooks e Gene Wilder e il loro sodalizio artistico degli anni 60 e 70.

Forse non ne siete al corrente o forse non ne avete una piena consapevolezza.

Se Mel Brooks e Gene Wilder non si fossero mai incontrati, il mondo che oggi conosciamo sarebbe un po' più grigio di quello che è. Questi due immensi talenti ci hanno regalato risate di altissimo pregio che invecchiando continuano a sortire effetti benefici sul nostro stato d'animo. Siamo tutti d'accordo nel ritenere Frankenstein Junior (1974) una delle migliori commedie cinematografiche mai realizzate, benedetta anche da un'illuminata edizione italiana. Quel film fu l'apice della collaborazione artistica Brooks/Wilder (94 anni il primo, scomparso nel 2016 il secondo) a cui dobbiamo anche gli altrettanto divertenti e brillanti Mezzogiorno e mezzo di fuoco (Blazing Saddles, 1974) e Per favore non toccate le vecchiette (The Producers, 1968).

Ma, appunto, quand'è che si allinearono i pianeti per maturare l'incontro tra i due? Come nacque la loro amicizia? E come riuscirono ad elaborare una rivisitazione del classico di Mary Shelley che non si limitava a fare la parodia del testo, ma che ne prendeva l'ossatura creando derivazioni comicamente abnormi?

È di prossima pubblicazione una graphic novel italiana che racconta il "sodalizio mostruoso" tra Mel Brooks e Gene Wilder. Il titolo è Si può fare, come una delle celebri battute di Frankenstein Junior, ed scritta e disegnata da Isabella Di Leo. La fumettista, poco più che trent'enne, scopre Gene Wilder quando ha 17 anni sulla sponda de La fabbrica di cioccolato di Tim Burton. Per quanto delizioso, il remake con Johnny Depp non può assurgere allo status di cult del Willy Wonka del 1971 e la Di Leo si rende conto all'istante di quanto sia prezioso, in quello strano e vecchio film, il contributo di Wilder. Ci vuole poco per scovare gli altri titoli della filmografia di Jerome Silberman (questo il suo nome vero), come ci vuole poco per capire la rarità della sua vena umoristica che con quella di Mel Brooks (al secolo Melvin James Kaminsky) trova un nutrimento vicendevole.

Si può fare verrà pubblicato dalla casa editrice BeccoGiallo. È possibile tenersi aggiornati consultando il sito beccogiallo.it o i canali social dell'autrice su Facebook e Instagram cercando @NuttyIsa.