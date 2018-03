Mektoub, My Love: Canto Uno: ecco il trailer del nuovo, bellissimo film di Abellatif Kechiche

Se ci avete seguito nei nostri report dallo scorso Festival di Venezia, quello vinto da La forma dell'acqua, saprete che per noi il film più bello e travolgente visto al Lido in quei giorni è stato Mektoub, My Love: Canto Uno.

Che è il nuovo, straordinario lavoro del regista franco-tunisino Abdellatif Kechiche, quello di Cous Cous e La vita di Adele.

Difficile descrivere a parole la trama di un film che è un flusso costante di vita e di sguardi, turbinoso, torrido e travolgente: e allora meglio rimandarvi alla nostra recensione, e a questo primo trailer del film (che è sì originale, ma è senza parole, e quindi non conta) che in una manciata scarsa di minuti restituisce perfettamente le atmosfere delle tre ore intensissime di Mektoub, My Love: Canto Uno, che sarà nei cinema dal 24 maggio grazie a Vision Distribution.