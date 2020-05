Megan Fox e Brian Austin Green si separano dopo dieci anni di matrimonio

News Cinema

Una coppia di Hollywood dice basta con parole commosse durante un podcast.

L’ex interprete della serie di culto Beverly Hills 90210, il 46enne Brian Austin Green, ha annunciato nel corso del suo podcast la separazione dalla moglie Megan Fox (33 anni) dopo dieci anni di matrimonio. Lo ha detto non senza la voce rotta dall’emozione, aggiungendo: “l’amerò per sempre”.

Ha poi aggiunto che si sono semplicemente allontanati alla fine dello scorso anno, quando la Fox era in viaggio per girare un film. “Ha detto che si è resa conto, lavorando da sola fuori dal paese, di sentirsi più sé stessa, e la cosa le piaceva di più e che avrei dovuto provare anche io. All’inizio ero scioccato e sconvolto, ma non potevo essere arrabbiato con lei perché era stata onesta. Nessuno di noi ha fatto niente all’altro, lei è sempre stata onesta con me, così come io con lei. Abbiamo avuto una splendida relazione, l’amerò per sempre e so che lei mi amerà per sempre. Quello che abbiamo costruito come famiglia è davvero grandioso e speciale”.

Austin Green ha poi detto che intendono fare ancora le vacanze insieme come una famiglia per i figli, Noah, 7 anni, Bodhi, 6, e Journey di 3. In seguito alle foto circolate online della Fox con Colson Baker, in arte Machine Gun Kelly, suo co-protagonista nel film che stava girando, Midnight in the Switchgrass, ha detto che “in questo momento sono solo amici. Ne abbiamo parlato, mi fido del suo giudizio da sempre”, aggiungendo che nonostante quello che scrivono i tabloid non vuole etichettare pubblicamente la Fox e Barker come “i cattivi o che io debba essere considerato in qualche modo una vittima".

Megan Fox e Brian Austin Green hanno iniziato a frequentarsi nel 2004 e si sono sposati nel 2010. Nel 2015 la Fox ha chiesto il divorzio, ma poi i due si erano riconciliati.