Megan Fox contro i leoni: guarda il trailer di Rogue

La rediviva attrice americana è la protagonista di Rogue, un thriller d'azione che la vede nei panni di una mercenaria in lotta contro un branco di affamatissimi leoni.

Va bene che viviamo in tempi in cui tutto scorre veloce e diventa vecchio nell'arco di una giornata, ma Megan Fox la dovreste ricordare un po' tutti: la Megan Fox capace di far girare la testa a Shia LaBeouf e agli spettatori di tutto il mondo nei panni di Mikaela Banes nei primi due Transformers. Quella eletta praticamente da ogni rivista come donna copertina ultra-sexy, e che è stata anche una vampira demoniaca nel Jennifer's Body di Karyn Kusama.

Da qualche anno lontana dai set, Megan Fox sarà presto protagonista di un thriller d'azione intitolato Rogue, di cui vi mostriamo il trailer.

Nel film, che debutterà on demand negli USA il prossimo 28 agosto, distribuito da Lionsgate, Megan Fox interpreta una mercenaria di nome Samantha O'Hara che, nel corso di una missione di soccorso in Africa finita male, deve vedersela con una banda di rapitori senza scrupoli che hanno catturato la figlia del presidente di uno stato africano non meglio specificato, ma anche e soprattutto con un branco di leoni affamati che sono fuggiti dalle gabbie della fattoria abbandonata dove lei e i suoi compagni - cui iniziano anche a scarseggiare le munizioni - hanno trovato rifugio.

Rogue: il trailer del film con Megan Fox

Rogue è stato diretto da Michael J. Bassett, regista inglese che all'inizio degli anni Duemila aveva diretto due horror niente male come Deathwatch e Wilderness, e che poi ha firmato titoli come Silent Hill: Revelation e serie tv come Ash vs Evil Dead. Bassett ha scritto il copione con la figlia Insmael (anche attrice nel film). Secondo quanto dichiarato da Bassett alla rivista Entertainment Weekly, Megan Fox ha accettato la parte anche in virtù delle tematiche ambientaliste che stanno alla base della storia, e per via del fatto che, dopo essere stata trattata come un oggetto sessuale per anni da parte di Hollywood, in questo film il suo è un ruolo duro e ruvido che non ha spazio né tempo per mettere in evidenza l'innegabile sensualità dell'attrice.