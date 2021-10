Megan Fox ci mostra il suo outfit da combattimento sul set de I Mercenari 4

News Cinema

Oltre a Stallone, Statham, Lundgren e Jaa anche Megan Fox è nel cast de I Mercenari 4 (The Expendables 4) e lo sarà con questo costume di scena.

Sono già passati dieci anni dal primo film della saga degli Expendables, vecchie glorie del cinema d'azione non ancora abbastanza vecchie per mollare la presa. Questo significa che Sylvester Stallone, in un decennio che lo ha portato dai 65 ai 75 anni, ancora non si sente pronto per la casa di riposo, anzi. Sono iniziate da poco a Londra le riprese de I Mercenari 4 per la regia di Scott Waugh con la presenza nel cast, oltre a Stallone, di Jason Statham, Andy Garcia, 50 Cent, Randy Couture, Tony Jaa, Jacob Scipio, Levy Tran e Megan Fox.

L'attrice sta lavorando molto ultimamente. Ha due film attualmente in post produzione, due in preparazione e due completati in attessa di uscita (tra cui Night Teeth in arrivo il 20 ottobre su Netflix). Degli ultimi tre che ha fatto, Till Death, Midnight in the Switchgrass e Rogue, solo quest'ultimo possiamo vedere a noleggio con Chili, in abbonamento su Now o acquistandolo in blu-ray, essendo gli altri due ancora inediti. Ma ora Megan Fox è impegnata sul set del quarto film sui Mercenari "sacrificabili", come dice il titoli originale, e nella foto qui sotto ci mostra il costume che indossa sul set per apparire più cazzuta che mai.

Più in basso il trailer di Rogue.

