Megalopolis: un nuovo trailer, ancora più visionario e barocco dei precedenti, del film di Francis Ford Coppola

Il kolossal di Francis Ford Coppola Megalopolis si prepara a sedurre il pubblico con il suo stile visionario e i suoi interpreti perfettamente a fuoco. L'uscita è il 16 ottobre e oggi festeggiamo l'arrivo di un trailer nuovo di zecca.

È appena stato diffuso il nuovo trailer di Megalopolis, o meglio il trailer "definitivo", di quelli belli belli accompagnati da una voce fuori campo suadente e profonda, che invece di parlare di un film annuncia un "evento" a cui niente ci può preparare. A crearlo è stato un artista che è avanti rispetto al proprio tempo e che viene definito un "regista visionario". Ovviamente parliamo di Francis Ford Coppola, che ultimamente ha avuto parecchi grattacapi, tanto che la sua opera forse più ambiziosa, quella in cui ha investito una fortuna, comincia ad essere avvolta da un’aura un po’ maledetta.

Presentato all'ultimo Festival di Cannes, Megalopolis mescola l'antico e il contemporaneo, inventa una città chiamata New Rome e chiama i personaggi con i nomi delle figure storiche dell'antica Roma che abbiamo studiato al liceo, e quindi ci sono Cesar Catilina e il sindaco Frank Cicero. Il primo è un architetto intenzionato a costruire la città del futuro e l'altro è un sindaco corrotto. In mezzo c'è la figlia del sindaco, che si chiama Julia ed è innamorata di Cesar Catilina.

Con una messa in scena barocca al limite del kitsch e una regia che rivela un’attenzione maniacale al dettaglio, Megalopolis si affida a un cast di grande pregio: Adam Driver, John Voight, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza. A queste si aggiungono centinaia di comparse, e a proposito di comparse, è scoppiato un putiferio quando, tempo fa, qualcuno ha detto che Coppola aveva tentato di baciare alcune comparse, definendo il suo comportamento inappropriato. Poi c’è stato l’affaire dei collaboratori licenziati: una squadra di scenografi e designer che evidentemente non aveva dato corpo e forma alle idee di Francis Ford. Queste curiose vicende sono niente in confronto a ciò che è accaduto sul set di Apocalypse Now, e siamo certi che verranno presto dimenticate. Megalopolis, invece, lascerà il segno, pur con le sue imperfezioni e la sua magniloquenza.

Il nuovo trailer di Megalopolis

Megalopolis arriverà nelle sale italiane con Eagle Pictures il 16 ottobre, quindi abbastanza presto. Rispetto all’ultimo trailer, questo che mi mostriamo dura circa mezzo minuto di più, e quindi è più magnetico e spettacolare. Vediamo i protagonisti del film, che potremmo definire “un film molndo": colto, ambizioso, pieno di riferimenti, generi cinematografici che si attraversano o flirtano tra loro, e della giusta megalomania.