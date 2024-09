Megalopolis, Francis Ford Coppola e la verità sui collaboratori che ha licenziato

News Cinema

Francis Ford Coppola non ha niente da nascondere: spiega a Empire perché si è trovato costretto a licenziare alcuni collaboratori durante la lunga e sofferta produzione del suo monumentale Megalopolis, dal 16 ottobre al cinema.

Dal 16 ottobre anche il pubblico italiano potrà farsi un'idea dei risultati del monumentale Megalopolis, ultima fatica di un grande del cinema come Francis Ford Coppola, che a 85 anni ha investito gran parte dei suoi stessi soldi nel budget di 120 milioni di dollari: il tutto per un film visionario, fuori da canoni e personale, che come tale però si sta trascinando per varie ragioni una puntuale aura di maledettismo. Su qualcosa Coppola non ha problemi a fare luce, in particolare sul licenziamento in corso d'opera di alcuni suoi collaboratori. Lo fa con Empire Magazine. Leggi anche Megalopolis, Francis Ford Coppola: "Non volevo un film woke coi sermoni"

Megalopolis, Francis Ford Coppola: "Stavamo andando oltre il budget, ho detto: licenziamo uno degli scenografi"

Megalopolis di Francis Ford Coppola ipotizza uno scenario futuristico in un'immaginaria metropoli, New Rome: devastata da un cataclisma, dev'essere rifondata. L'architetto visionario Cesar Catilina (Adam Driver) guarda al futuro, il sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) pensa alla tradizione. La figlia di quest'ultimo, Julia (Nathalie Emmanuel), si trova divisa tra l'affetto per il babbo e la fascinazione per Cesar. Si capisce bene come in un contesto del genere, peraltro evidente già dal trailer, l'aspetto visivo del film fosse fondamentale. Coppola però prima ha chiuso il suo rapporto di lavoro con la production designer Beth Mickle, poi ha licenziato un'altra intera squadra di designer e scenografi. Cos'è successo? Il regista spiega:

Alla fine Beth e io non avevamo la stessa visione. Andando avanti siamo andati così in disaccordo che abbiamo deciso che sarebbe stato meglio assumere un concept artist, per creare illustrazioni che mostrassero quello che volevo. E l'ho fatto. [...]

Il film stava sforando il budget, ho detto: "Dobbiamo fare economie, spendere molto meno". La squadra delle scenografie aveva un production designer, cinque scenografi [l' "art director" nel mondo del cinema dal vero, ndr] e un supervisore. Era una cosa molto gerarchica. Ho detto: "Licenziamo uno dei cinque scenografi" e loro: "Beh, se lo fai, diamo tutti le dimissioni". Io l'ho fatto e loro l'hanno fatto. [...]

Ho detto: "Parliamoci chiaro, sono l'unico che sa quello che il regista ha in mente. Non m'interessa cosa pensate." Tra l'altro, non sono solo il regista, ero anche quello che ci metteva i soldi. Quindi mi sembrava assurdo che mi si imponesse un enorme dipartimento scenografia che non volevo.