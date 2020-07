Mega Shark vs Giant Octopus: il film da vedere e commentare insieme martedì 28 luglio con SimulWatch

News Cinema

È pure divertimento su ogni fronte quello che garantisce la visione di Mega Shark vs Giant Octopus, film catastrofico di serie B con pochi mezzi e tanta fantasia. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 28 luglio alle 15.

Nel titolo si concentra tutta l'essenza di questa produzione che fa virtù del basso budget a disposizione: Mega Shark vs Giant Octupus (letteralmente Mega Squalo contro Piovra Gigante). La casa di produzione Asylum è specializzata in questo tipo di intrattenimento dove la fantasia supera di gran lunga i mezzi. I loro film sono divertenti da vedere proprio perché brutti, dove a volte il confine tra brutto e grandioso si fa sottile (come nel caso della serie di film Sharknado che sono diventati popolarissimi).

Mega Shark Versus Giant Octopus, diretto da Jack Perez, inizia dagli abissi glaciali dell'Alaska, dove due enormi bestie, credute esiste milioni di anni fa, ritornano in vita a causa di un esperimento della Marina statunitense che li libera dalla loro prigione di ghiaccio.

Le creature combattono tra loro portando distruzione e scompiglio sulle coste giapponesi e californiane. Per cercare di porre un freno alla violenza dei due animali preistorici, un uomo del governo di nome Allan Baxter (Lorenzo Lamas) ingaggia la biologa marina Emma MacNeil (Debbie Gibson) e il suo mentore Lamar Sanders (Sean Lawlor) che devono unire le forze con lo scienziato giapponese Seiji Shimada (Vic Chao) per catturare le letali creature.





