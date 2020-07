Mediterraneo: un film da Oscar ispirato da un libro

News Cinema

Soggetto e sceneggiatura del film di Salvatores, opera di Enzo Monteleone, sono liberamente ispirati da un libro che raccontava l'esperienza di soldati italiani in Grecia tra il 1941 e il 1943.

Mediterraneo è un film che conoscono praticamente tutti.

Terzo e conclusivo capitolo della cosiddetta "Trilogia della fuga" di Gabriele Salvatores, iniziata con Marrakech Express e proseguita con Turné, è il film che è stato in grado di vincere il Premio Oscar come miglior film straniero nel 1992, oltre che a tre David di Donatello, tra cui quello come miglior film, su un totale di dodici candidature, nel 1991.

Interpretato da Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio, Ugo Conti, Gigio Alberti, Antonio Catania e Vana Barba, Mediterraneo è stato tratto da soggetto e sceneggiatura scritti da Enzo Monteleone.

Il quale però, per raccontare la storia di un gruppo di soldati italiani che nel 1941 vengono inviati a presidiare una piccola e semi-deserta isola del Mar Egeo, e che rimangono in qualche modo dentro una bolla lontana dagli eventi del secondo conflitto mondiale, si è ispirato a un libro poco noto, ma dalla trama praticamente identica.

Sagapò, il libro che ha ispirato Mediterraneo

Il libro si intitola "Sagapò", parola greca traducibile con "ti amo", e venne pubblicato nel 1953 nella collana I Grilli da Einaudi, per volontà di Elio Vittorini.

"Sagapò" è il più noto dei libri scritti da Renzo Biasion (1914-1996), che oltre a essere uno scrittore fu pittore, incisore, giornalista e critico d'arte.

Il debito nei confronti del libro di Biasion non fu inizialmente esplicitato, ma lo stesso scrittore, settantottenne all'epoca dell'uscita di Mediterraneo, non ritenne di intervenire legalmente contro la produzione, pur riconoscendo nel film molto del suo lavoro. Dal canto loro, Monteleone e Salvatores ammisero senza problemi di essersi ispirati al libro di Biasion, che racconta le storie di soldati italiani impegnati nella campagna di Grecia tra il 1941 e il 1943.

All'epoca della sua pubblicazione, "Sagapò" suscitò numerose polemiche. Renzo Renzi e Guido Aristarco ne trassero una sceneggiatura che, quando venne pubblicata su una rivista, li fece finire di fronte a un Tribunale Militare che li condannò per vilipendio alle Forze Armate.

Inutile dire che, allora, un film da "Sagapò" non venne realizzato.

E poi è arrivato Mediterraneo, e il resto è storia.