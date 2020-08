Mediterraneo: il film da vedere e commentare insieme giovedì 27 agosto con SimulWatch

News Cinema

La visione condivisa di giovedì 27 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una delle commedie italiane più note e apprezzate all'estero. Mediterraneo è il film diretto da Gabriele Salvatores che ha vinto l'Oscar nel 1992 come miglior film straniero. La storia è liberamente ispirata al romanzo Sagapò di Renzo Biasion e si avvale di un cast di attori che con le loro interpretazioni hanno trovato un magnifico equilibrio tra umorismo e malinconia: Claudio Bigagli, Diego Abatantuono, Giuseppe Cederna, Ugo Conti, Gigio Alberti, Vanna Barba, Claudio Bisio, Antonio Catania e Memo Dini. Si tratta del terzo film sulla cosiddetta trilogia della fuga di Salvatores, dopo Marrakech Express e Turné, idealmente proseguita con il successivo Puerto Escondido.

La storia di Mediterraneo si ambienta nel 1941, quando otto soldati del regio esercito italiano, sotto il comando del tenente Raffaele Montini (Claudio Bigagli), sono inviati a presidiare una sperduta isola greca che, a seguito dell’occupazione tedesca, è stata quasi totalmente abbandonata dalla popolazione. I soldati perdono ben presto di vista il loro obiettivo e si insidiano nell’isola creando un’oasi di pace, lontano dai fragori della guerra. Anche il sergente Nicola Lorusso (Diego Abatantuono), l’unico ad aver una rilevante esperienza militare, decide di unirsi alla calma apparente offerta dall’incantevole luogo. L’avvenente Vassilissa (Vana Barba), prostituta locale, farà capitolare i soldati e in particolare il timido Antonio Farina (Giuseppe Caderna). Ma il legame profondo istaurato con quella terra straniera spingerà alcuni dei commilitoni a prendere una decisione inaspettata.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

