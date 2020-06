MediCinema porta la cineterapia negli ospedali per la prima volta in streaming

News Cinema

Per la prima volta lo streaming, grazie alla partnership con la piattaforma VOD Rakuten TV, con Medicinema il cinema arriva in corsia. La programmazione di giugno.

MediCinema Italia, in questo tempo sospeso dovuto all'emergenza Covid, ha siglato con Rakuten TV - una delle più grandi piattaforme europee di video on demand con un catalogo ricchissimo di film a noleggio e in streaming sia a pagamento sia free - un accordo che consentirà nei mesi di giugno e lugliodi veicolare il cinema e la cineterapia direttamente via streaming nei reparti degli ospedali e delle case di cura per dare sollievo e allentare lo stress dei pazienti degenti. Otto appuntamenti speciali con le ultime uscite cinematografiche, offerti a tutti i pazienti a partire dal 4 giugno. Ogni giovedì dalle 10 alle 22 i pazienti delPoliclinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e del Centro Clinico Nemo, potranno accedere al servizio con un loro PC, telefono o ipad/tablet, dal sito MediCinema (www.medicinema-italia.org) cliccando sull’icona dedicata: "Con Rakuten TV il cinema in reparto degli ospedali".

La programmazione selezionata per l’importante iniziativa, disponibile sulla piattaforma Rakuten TV, sarà accompagnata da una breve scheda tecnica e di curiosità sul film, fornita da Comingsoon.it, media partner di MediCinema Italia e punto di riferimento per l’informazione cinematografica online. Verrà proposta anche un’introduzione al beneficio che il film scelto produce psicologicamente. Le schede saranno un’utile guida allo spettatore per gli 8 appuntamenti streaming con i film scelti appositamente per i pazienti ricoverati.

Questa la programmazione di Giugno con i film di Vision Distribution e Medusa:

4 Giugno: 7 ore per farti innamorare – Vision Distribution, un film di e con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo, Massimiliano Gallo. Valeria (Serena Rossi) è una consulente per uomini single. Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista di economia, uomo serio e po’ prevedibile. Quando la fidanzata lo lascia, Giulio deciso a riconquistarla, andrà a lezione da Valeria. Innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?



7 ore per farti innamorare: Trailer Ufficiale del Film - HD

11 Giugno: D.N.A. (Decisamente non adatti) - Vision Distribution, regia di Claudio Gregori, Pasquale Petrolo (Lillo & Greg). Un film con Lillo, Greg, Anna Foglietta. Cosa succede se due ex-compagni di scuola elementare molto diversi tra loro si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite? Tra esperimenti scientifici maldestri, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite...



D.N.A. (Decisamente Non Adatti): Il Trailer Ufficiale del Film - HD

18 Giugno: Georgetown – Vision Distribution, regia di Christoph Waltz. Un film con Christoph Waltz, Annette Bening, Vanessa Redgrave. Ulrich Mott è un uomo influente, di grandi relazioni, conosciuto e amato da tutti a Washington. Quando la ricca moglie Elsa Breht viene trovata assassinata, le indagini riveleranno la sua vera natura. Tutti gli hanno creduto, tutti sono stati ingannati.



Georgetown: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

25 Giugno: Odio l’estate – Medusa, regia di Massimo Venier. Un film con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino, Carlotta Natoli. A causa di un errore di booking per la prenotazione delle vacanze estive, tre famiglie molto diverse fra loro si ritroveranno a condividere una casa al mare, scoprendo le loro affinità affettive, se non proprio elettive, perché "l'isola è bella, la casa è grande, e l'estate è breve".



Odio l'estate: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

MediCinema Italia Onlus è un’associazione no-profit fondata nel 2013 su modello di MediCinema UK, charity attiva dal 1996 per “relieftherapy” in reparti pediatrici oncologici. Dal 2014, con il patrocinio del Ministero della Salute, MediCinema Italia propone l’utilizzo del cinema a scopo curativo e riabilitativo all’interno di strutture ospedaliere e case di cura (Centro Clinico Nemo Milano e Roma;Spazio Vita-AUS Niguarda Milano; Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Roma; Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Milano;Casa Ronald-Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald di Brescia) con monitoraggio medico scientifico a supporto degli interventi offerti.

L’attività dell’Associazione si distingue per la peculiarità di esercitare un "modello di intervento socio-sanitario innovativo” attraverso l’uso di cinema e cultura in vere e proprie sale cinematografiche senza barriere realizzate all'interno di complessi ospedalieri. Ogni attività svolta viene monitorata clinicamente per mezzo di protocolli di ricerca mirati allo studio delle diverse patologie, al fine di misurare gli effetti che il cinema e la cultura producono in ambito riabilitativo su pazienti adulti e minori, come sui caregivers ed i familiari dei pazienti. La cineterapia e la multisensorialitàa scopo di cura rappresentano un’innovazione nell’assistenza sanitaria e nel welfare di città con la creazione di luoghi di accoglienza e percorsi riabilitativi per il miglioramento della qualità della vita e del benessere. Medicinema diventa un riferimento attivo per il welfare di persona e un supporto innovativo per la medicina tradizionale.

Rakuten TV è una delle principali piattaforme di Video On-Demand in Europa. Fornisce un servizio TVOD (Transactional VOD) che offre agli spettatori una vera e propria esperienza cinematografica con le ultime novità dal grande schermo nella migliore qualità audio-video. Include anche una sezione AVOD (Advertising VOD), Rakuten TV Free, in una miscela di canali tematici che abbraccia i classici di Hollywood, contenuti locali, tematici ed esclusivi, il tutto in modalità gratuita. Rakuten TV è disponibile in 42 paesi e fa parte di Rakuten, Inc., una delle principali società di servizi Internet al mondo, che offre una vasta gamma di servizi per consumatori e aziende, con particolare attenzione all'e-commerce, al fintech e ai contenuti digitali.



Propio in questi giorni Rakuten TV ha annunciato oggi il lancio del suo primo canale live sulla piattaforma: Euronews, il canale di notizie internazionale numero uno in Europa. Il canale, che fornisce contenuti informativi 24 ore su 24, sarà disponibile in tutti i paesi Europei in cui è presente Rakuten TV secondo un lancio progressivo nei diversi territori, come parte dell'offerta gratuita della piattaforma nella sezione AVOD (Advertising-video-on-demand). In Italia il canale è live da oggi stesso.