Me contro Te VS Tolo Tolo: il primo round va a Liù e Sofi!

News Cinema

Checco Zalone e il suo Tolo Tolo cedono (momentaneamente?) il primo posto del boxoffice. Il film più visto nei cinema italiani nella giornata di ieri è stato, di gran lunga, Me contro Te - La vendetta del Signor S.

In un nostro articolo di ieri, facevamo previsioni sugli incassi al cinema durante il weekend e sulla possibilità, piuttosto concreta, che il primato al boxoffice di Tolo Tolo, dopo quasi venti giorni, potesse essere usurpato da una delle nuove uscite di questa settimana.

Non sappiamo se alla fine del weekend sarà questo il caso, ma possiamo affermare fin da ora che il primo round è stato vinto dai due giovani youtuber Liù e Sofi, idoli dei più piccoli.

Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S., il loro primo film per il grande schermo, ha conquistato nella giornata di ieri il primo posto al boxoffice italiano con un incasso di oltre 1 milioni di euro (1.133.045, per l'esattezza), pari a circa 180mila spettatori, distaccando, e anche di parecchio, il risultato di Checco Zalone, che si è dovuto "accontentare" di poco più di 300 mila euro, secondo i dati ufficiali forniti da Cinetel.



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ovviamente Checco Zalone rimane il re della stagione con un totale di 42.691.319 euro, e ha ancora tutto il weekend per rivalersi sui Me contro Te, ma per ora le nostre previsioni della vigilia sembrano corrette. Per quanto riguarda le altre posizione della classifica degli incassi della giornata di ieri, troviamo in terza e quarta posizione rispettivamente Piccole Donne e Hammamet, mentre due delle nuove uscite della settimana, Richard Jewell di Clint Eastwood e JoJo Rabbit di Taika Waititi, occupano la quinta e sesta posizione. Tiene ancora molto bene 18 Regali, che ha ormai raggiunto un totale che sfiora i 2,3 milioni di euro.