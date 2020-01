Me contro Te primo al boxoffice italiano del weekend, Tolo Tolo è secondo

News Cinema

Dopo quasi tre settimane, Zalone deve cedere il passo, il terzo posto è per Hammamet.

Grandissima partenza per gli youtuber Luì e Sofì con il loro Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, che al primo weekend al boxoffice italiano porta a casa ben 5.470.000 euro, con media per sala di 9.100 (!!!) euro per quasi 600 copie distribuite. Una partenza bruciante, che sicuramente riserverà sorprese anche nella settimana che inizia oggi.

Checco Zalone con il suo Tolo Tolo, inevitabilmente, deve cedere il passo, dopo quasi tre settimane di permamenza in sala: al secondo posto, incassa nel fine settimana altri 2.165.000 euro e quindi totalizza finora 44.354.000 euro. Ormai è scontato che il record di Quo Vado? e dei suoi 63 rimarrà imbattuto ancora per molto.