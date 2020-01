Me contro Te, l'Italia non basta: il film esce anche in Svizzera!

News Cinema

I due giovani youtuber Luì e Sofì continuano la scalata al successo con il loro primo film Me contro Te, arrivando a 6 milioni e 700 mila euro d'incasso e debuttando nei cinema in Svizzera.

Il film dei giovani Youtuber siciliani Luì e Sofì continua la scalata al successo. A una settimana dall'uscita Me contro Te il film - La vendetta del signor S ha accumulato un totale di 6.683.199 euro, un incasso destinato a crescere in vista del secondo weekend di programmazione.



Per la natura di questo film della durata di 64 minuti, destinato al pubblico di bambini sotto i dieci anni (e i loro accompagnatori) che già seguono sul web le avventure dei loro eroi, il sabato e la domenica sono le giornate che faranno registrare alle 614 sale che lo programmano il tutto esaurito (o quasi), come accaduto lo scorso fine settimana. Al box office italiano andrà a sommarsi quello svizzero, perché da oggi Me contro Te il Film esce al cinema in Svizzera. Nel frattempo, scalzato dalla vetta proprio da Luì e Sofì, Checco Zalone può ritenersi soddisfatto per i 44 milioni incassati da Tolo Tolo fino ad oggi, oltre al fatto che Tolo Tolo sia entrato nella top cinque dei maggiori incassi al box office italiano di sempre, superando il suo stesso Che bella giornata.

Qui sotto la nostra intervista a Luì e Sofì.



Per comprendere il fenomeno l'immensa popolarità di Luì e Sofì, è sufficiente dare un'occhiata ai loro canali social ufficiali: 4,5 milioni di iscritti su Youtube, 1,5 milioni di follower su Instagram e 1,6 milioni su TikTok. Il primo video, girato nella cameretta di Sofì, è stato caricato nel 2014 raggiungendo un centinaio di visualizzazioni, per lo più di amici e parenti. Da quel momento in poi Luigi Calagna (27 anni) e Sofia Scalia (22 anni) non hanno più smesso di creare video semplicemente perché era un modo per combattere la noia e divertirsi.

Poco per volta le iscrizioni aumentavano e, con loro stessa sorpresa, chi scriveva i commenti sotto i loro video erano soprattutto bambini di 7 e 8 anni. Luì e Sofì hanno saputo fidelizzare il loro giovanissimo pubblico che si è solidificato sempre di più e, con i primi guadagni, sono riusciti ad acquistare una vera videocamera.