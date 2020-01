Me contro Te il film: tutti i dettagli sull'esordio al cinema di Luì e Sofì

News Cinema

La Vendetta del Signor S esce al cinema il 17 gennaio per la regia di Gianluca Leuzzi.

Basta vedere il seguito che hanno sui social network per rendersi conto dell'immensa popolarità di Luì e Sofì: 4,5 milioni di iscritti al loro canale Youtube, 1,5 milioni di follower su Instagram e 1,6 milioni su TikTok. È iniziato tutto nel 2014 con il primo video girato nella cameretta di Sofì e caricato su Youtube che ha raggiunto un centinaio di visualizzazioni, per lo più di amici e parenti. Da quel momento in poi Luigi Calagna e Sofia Scalia non hanno più smesso di creare video semplicemente perché era un modo per combattere la noia e divertirsi.

Gradualmente il loro canale è cresciuto e con loro stessa sorpresa, dai numerosi commenti che iniziavano a ricevere, hanno scoperto che i loro spettatori più appassionati avevano meno di dieci anni di età. Quella base di pubblico e andata solidificandosi sempre di più e i primi guadagni di Luì e Sofì sono stati saggiamente spesi per acquistare una vera videocamera e, poco per volta, tutte le attrezzature necessario per alzare il livello tecnico delle riprese.

Il canale Me contro Te è diventato presto inarrestabile. Per Luì e Sofì si sono aperte le porte di Disney Channel con la serie Like Me e il programma Best Challenger. Sul loro sito ufficiale Mecontrote.it che uno shop online dove acquistare libri e capi d'abbigliamento. Al massimo della loro popolarità (ma in realtà potrebbero crescere ancor di più) è arrivato il debutto cinematografico. Me contro Te il film - La vendetta del signor S. è il titolo del film con Luì e Sofì in uscita nelle sale il 17 gennaio 2020. Il film, prodotto da Colorado e distribuito da Warner Bros, è diretto da Gianluca Leuzzi, regista milanese che aveva già lavorato con i due ragazzi sulla serie Like Me, mentre la sceneggiatura è scritta naturalemente da Luì e Sofì affiancati da Emanuele Canonico (che ha firmato alcuni espisodi di Don Matteo) e Andrea Boin (anche lui tra gli autori di Like Me).

La trama ufficiale del film così recita:

Una nuova avventura per Luì e Sofì, ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora a un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad imedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

Me contro te il film ha una durata di 64 minuti ed è destinato esclusivamente al numeroso pubblico di bambini che già conosce Luì e Sofì. Così come i video della coppia, anche il film è vivace, colorato, divertente, con un risvolto educativo e adatto a bambini che hanno meno di dieci anni o che sono grandi fan dei Me contro Te.

Qui sotto la nostra intervista a Luì e Sofì e più in basso il trailer del film.



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: La nostra Intervista a Sofì e Luì - HD