Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo, annunciato Me contro Te 3, dopo il successo della Scuola incantata

Luì e Sofì non perdono tempo: il successo al botteghino di Me contro Te - Il mistero della scuola incantata legittima la produzione di un terzo capitolo, Me contro Te - Persi nel tempo. Ecco la data d'uscita.

Dopo un epico testa a testa al boxoffice italiano del weekend tra il loro Me contro Te Il film - Il mistero della scuola incantata e addirittura Fast & Furious 9, Luì e Sofì non temono più alcuna sfida e annunciano Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo, quel Me contro Te 3 che sicuramente coinvolgerà i piccoli spettatori come hanno fatto i due capitoli precedenti dell'avventura cinematografica dei due youtuber, a partire da Me contro Te Il film - La vendetta del Signor S.

L'annuncio è arrivato con un comunicato che ha ringraziato gli spettatori per il successo al botteghino, mai troppo scontato in questo periodo. Il film di Gianluca Leuzzi ha già incassato 2.440.000 euro. I Me contro Te, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, hanno espresso il loro entusiasmo e hanno rivelato quando potremo aspettarci in sala Me contro Te Il film - Persi nel tempo, ancora una volta diretto da Leuzzi.

È difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l’entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall’uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finalmente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande.

Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo, una nuova fantastica avventura che uscirà in tutte le sale il 1° Gennaio 2022.