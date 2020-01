Me contro Te il film: esce in Italia su ben 600 schermi l'esordio al cinema di Luì e Sofì

News Cinema

Facciamo un confronto con altri titoli per capire l'investimento distributivo comparato al fenonemo dei due Youtuber.

Dal 17 gennaio le sale cinematografiche accoglieranno l'esordio della coppia di giovani youtuber Luì e Sofì. Me contro Te il film - La vendetta del signor S., prodotto da Colorado Film e distribuito da Warner Bros, arriverà in ben 600 copie.

600 copie significa che il film sarà proiettato su 600 schermi. Considerata la durata di 64 minuti e della mezz'ora di programmazione pubblicitaria che solitamente nei multisala precede l'inizio, in una giorno festivo il numero di spettacoli potrà variare tra cinque e sette, lasciando anche la possibilità agli esercenti di occupare quello schermo con un'altro film all'ultima proiezione in tarda serata. Sì, perché Me contro Te è un fenomeno di proporzioni tali per il pubblico dei bambini sotto i dieci anni che soltanto i genitori con figli in quella fascia d'età possono capire. Alla Warner Bros avranno fatto adeguati studi di settore per investire in una distribuzione di queste dimensioni.

Per capirne l'entità, prendiamo ad esempio alcuni titoli usciti le scorse settimane indicandone il numero di copie diffuse nel primo weekend di programmazione:

Hammamet - 492

Jumanji: the Next Level - 587

L'immortale - 546

Cena con delitto - 404

Maleficent - La signora del male - 844

C'era una volta... a Hollywood - 1016

Men In Black: International - 580

Le ragazze di Wall Street - 346

Frozen 2 - 969

Un giorno di pioggia a New York - 384

Me contro Te il film - La vendetta del signor S. è la naturale evoluzione sul grande schermo delle storie dei due ragazzi siciliani che milioni di fan vedono su Youtube. Il malefico Signor S., che aveva tentato più volte di di annientare Luì e Sofì senza riuscirci, in questa avventura cinematografica ha organizzato qualcosa di davvero diabolico che, promettono, lascerà a bocca aperta i piccoli appassionati spettatori.

Qui sotto la nostra intervista a Luì e Sofì e più in basso il trailer del film.



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: La nostra Intervista a Sofì e Luì - HD