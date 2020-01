Me contro Te: il film di Luì e Sofì domina il box office del sabato con 2 milioni di euro, Tolo Tolo guarda da lontano

News Cinema

Non ci sono dubbi, Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S sarà il titolo più visto del weekend.

Ora ne abbiamo la certezza. Il film più visto del weekend sarà Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S., esordio al cinema dei due giovani youtuber Luì e Sofì. Il distacco sugli altri film è ormai abissale, con Tolo Tolo al secondo posto che ha incassato meno della metà. Per avere chiaro il quadro della situazione, affidiamoci ai numeri forniti da Cinetel che monitora l'andamento dei film nelle sale italiane. Nella sola giornata di ieri sabato 18 gennaio, l'incasso di Me contro Te è stato di 1.955.000 €, mentre quello di Tolo Tolo si è fermato a 819.000 €. A seguire Hammamet con 587.000 €, Piccole Donne con 482.000 € e Richard Jewell con 480.000 €.



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ovviamente Checco Zalone ha il merito di aver portato al cinema 2 milioni di persone che in sala non ci vanno mai e rimane il re della stagione con un incasso totale di 43.514.556 euro. Per capire meglio la portata del fenomeno di Luì e Sofì che si rivolgono a un pubblico di bambini piccoli (a 10 anni iniziano già a essere fuori target), potete leggere tutti i dettagli di Me contro Te e, se ancora vi sfugge qualcosa, potete sentire come tutto è iniziato raccontato da loro stessi guardando la nostra intervista con Luì e Sofì.