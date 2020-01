Me contro Te Il Film al Cinema: dove vederlo

News Cinema

Ecco tutte le sale cinematografiche italiane che danno il film con Liù e Sofi, i due youtuber idoli dei piccoli, per la prima volta al cinema con un film.

Arriva oggi in tantissimi cinema d'Italia Me contro Te - La vendetta del Signor S, il primo film con protagonisti i due giovani youtuber Liù e Sofi, idoli dei più piccoli, con oltre 4 milioni di iscritti al loro suo canale e 1 milione e mezzo di follower su Instagram.

Nel loro primo film al cinema, i due dovranno fronteggiare ancora una volta il loro più acerrimo nemico, il Signor S. In precedenza il villain aveva scagliato i suoi scagnozzi contro Sofì e Luì, ma i due sono riusciti sempre a trionfare. Irritato dalle molteplici sconfitte, il Signor S questa volta ha deciso di intervenire per conquistare il mondo e ha promesso ai Me contro Te una terribile vendetta.

Me contro Te Il Film: in quali cinema è programmato?

Il Trailer Ufficiale di Me contro Te Il Film"