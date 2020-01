Me contro Te contro Tolo Tolo: Luì e Sofi batteranno Zalone?

News Cinema

L'ipotesi che il film con i due giovani youtuber, idoli dei più piccoli, possa superare l'incasso di Zalone durante il weekend non è delle più azzardate, ecco perché.

Tolo Tolo si prepara ad affrontare il suo terzo fine settimana nei nostri cinema. Riuscirà il film di Checco Zalone, campione d'incassi, a mantenere il primato al boxoffice italiano alla fine di questo weekend?

Se non fosse così, quale tra i film attualmente al cinema è il più probabile pretendente a detronizzare Zalone? In un altro nostro recente articolo abbiamo sottolineato come i due diretti inseguitori di Tolo Tolo, ovvero Hammamet e Piccole Donne, abbiano ridotto sensibilmente il loro distacco dal primo posto della classifica nella giornata di ieri. C'è poi da notare l'arrivo sugli schermi di due film di richiamo come il Richard Jewell di Clint Eastwood e il JoJo Rabbit di Taika Waititi, forte di 6 candidature ai prossimi Premi Oscar, senza tralsciare i buoni risultati che continua ad ottenere 18 Regali.

Riteniamo tuttavia che nessuno di questi film, nonostante gli ottimi risultati che potrebbero ottenere nei prossimi tre giorni, possa davvero rappresentare una minaccia seria per Checco Zalone e il suo Tolo Tolo. Guardando meglio, un solo film, e una marea di piccolissimi spettatori urlanti di entusiasmo (accompagnati da genitori disperati), potrebbero obbligare Checco a fare un passo indietro e accontentarsi del secondo posto al boxoffice entro la giornata di lunedì prossimo.

Parliamo ovviamente di Me Contro Te Il Film - La vendetta del Signor S, il primo film al cinema della copia di giovani youtuber Luì e Sofi, idoli di milioni di giovanissimi, con oltre 4 milioni di iscritti al loro canale e 1,5 milioni di follower su Instagram.



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: Il Trailer Ufficiale del Film - HD