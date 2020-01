Me contro Te contro Tolo Tolo: Liù e Sofi batteranno Zalone?

News Cinema

L'ipotesi che il film con i due giovani youtuber, idoli dei più piccoli, potrebbe superare l'incasso di Zalone durante il weekend non è delle più azzardate, ecco perché.

Tolo Tolo si prepara ad affrontare il suo terzo fine settimana nei nostri cinema. Riuscirà il film di Checco Zalone, campione d'incassi, a mantenere il primato al boxoffice italiano alla fine di questo weekend?

Se non fosse così, quale tra i film attualmente al cinema è il più probabile pretendente a detronizzare Zalone? In un altro nostro recente articolo abbiamo sottolineato come i due diretti inseguitori di Tolo Tolo, ovvero Hammamet e Piccole Donne, abbiano ridotto sensibilmente il loro distacco dal primo posto della classifica nella giornata di ieri. C'è poi da notare l'arrivo sugli schermi di due film di richiamo come il Richard Jewell di Clint Eastwood e il JoJo Rabbit di Taika Waititi, forte di 6 candidature ai prossimi Premi Oscar, senza tralsciare i buoni risultati che continua ad ottenere 18 Regali.

Riteniamo tuttavia che nessuno di questi film, nonostante gli ottimi risultati che potrebbero ottenere nei prossimi tre giorni, possa davvero rappresentare una minaccia seria per Checco Zalone e il suo Tolo Tolo. Guardando meglio, un solo film, e una marea di piccolissimi spettatori urlanti di entusiasmo (accompagnati da genitori disperati), potrebbero obbligare Checco a fare un passo indietro e accontentarsi del secondo posto al boxoffice entro la giornata di lunedì prossimo.

Parliamo ovviamente di Me Contro Te Il Film - La vendetta del Signor S, il primo film al cinema della copia di giovani youtuber Liù e Sofi, idoli di milioni di giovanissimi, con oltre 4 milioni di iscritti al loro canale e 1,5 milioni di follower su Instagram.



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Potrebbe dunque il Film dei Me contro Te battere Tolo Tolo di Checco Zalone al boxoffice del weekend?

Vediamo quali sono i punti a vantaggio di Tolo Tolo e quali fattori potrebbero invece favorire gli incassi di Me contro Te durante il weekend che sta arrivando.

Il numero di sale è sicuramente a favore di Tolo Tolo: il film di Zalone è programmato in circa 150 sale in più rispetto a Me contro Te.

Un divario che potrebbe però essere riequilibrato grazie alla media per schermo: secondo i dati Cinetel, le anteprime del film di Liù e Sofi, che si sono svolte il fine settimana scorso, hanno fatto registrare una media per sala davvero altissima (6.679 euro). Considerando che la media per sala di Tolo Tolo dello scorso weekend era di 4.714, il divario tra questi due numeri potrebbe colmare ampiamente quello tra il numero di sale.

Un altro elemento a favore di Me contro Te è la giovanissima età dei potenziali spettatori (parliamo di un età che va dai 4/5 agli 8/9anni), questo significa che per ogni spettatore c'è almeno un accompagnatore adulto, il che fa lievitare parecchio il numero dei biglietti staccati.

Ovviamente c'è anche il fattore novità: Tolo Tolo è ormai al cinema da quasi 20 giorni, Me contro Te arrivo fresco fresco al suo primo weekend forte anche di molte prevendite.

Il weekend e il cattivo tempo previsto: sono due elementi che possono favorire entrambi i film, ma è ovvio che un film dedicato ai più piccoli potrebbe trarne maggior vantaggio.



Come andranno veramente le cose? Lo sapremo con certezza lunedì in mattinata con dati ufficiali sugli incassi nel weekend forniti da Cinetel.