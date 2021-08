Me contro Te 2 batte Fast and Furious 9 al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Luì e Sofì di Me contro Te - Il mistero della scuola incantata hanno sfidato il Vin Diesel di Fast & Furious 9, vincendo nel weekend ma venendo superati nei primi cinque giorni dall'uscita. Un vero testa a testa!

Davvero appassionante lo scontro testa a testa al boxoffice italiano del weekend, tra i due esordi di Me contro Te - Il mistero della scuola incantata e Fast & Furious 9: è stato il secondo film degli youtuber Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, idoli dei più piccoli, a ottenere la vetta, con 1.355.000 euro contro gli 894.000 del nuovo capitolo delle avventure di Dominic Toretto. Attenzione però: se si va però oltre il weekend e si raffrontano i dati totali fino a tutti i primi cinque giorni di programmazione, è Fast & Furious 9 a sorpassare Me contro Te 2, per 2.642.000 euro contro 2.179.000.

Finora il record alla partenza qui in Italia era detenuto da Black Widow con 2.015.000 all'inizio di luglio, senza avversari effettivi, mentre in questo caso abbiamo due lungometraggi che hanno superato quella cifra. Certo, il primo Me contro Te, poco prima dello scoppio della pandemia, portò a casa 9 milioni e mezzo di euro, ma dobbiamo cogliere i segnali incoraggianti. Con il totale mondiale di quasi 700 milioni di dollari, Fast & Furious 9 si conferma come il più grande successo al botteghino post-Covid per un blockbuster hollywoodiano.

Ad ogni modo si tratta del boxoffice italiano più vitale da tempo, con oltre 426.000 spettatori paganti, contro i 142.000 della settimana precedente.