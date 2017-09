Mazinga Z: ecco il primo full trailer italiano del film che porta al cinema il superrobot creato da Go Nagai

"Vola,

si tuffa dalle stelle giu' in picchiata

se sei il nemico prega e' gia' finita

la morte batte i denti, c'e'

Mazinga."

Recitava così la sigla del cartone animato che per primo, alla fine degli anni Settanta, fece conoscere in Italia il mecha creato da Gō Nagai per un manga pubblicato per la prima volta nel 1972.

Il cartone era Il Grande Mazinger, per la verità la seconda delle serie che vedevano protagoniste Mazinga Z, perché la prima arrivò da noi solo successivamente, nel 1980.

Mazinga Z - Infinity è anche il titolo del film d'animazione digitale che sta per fare il suo debutto nelle sale del nostro paese, il 31 ottobre, distribuito da Lucky Red col marchio Key Films, e che avrà la sua prima mondiale il 28 dello stesso mese alla Festa del Cinema di Roma 2017.

Un film che regala per la prima volta dignità cinematografica a questo super robot che ha fatto la storia di un genere e che ha segnato le vite di tantissimi di noi.

In attesa di vederlo, eccone il primo trailer lungo: