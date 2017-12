Maze Runner - La rivelazione: il nuovo trailer italiano del film

I fan della saga creata James Dashner lo aspettavano per il 2017 ma, come ben sappiamo, l'incidente accaduto al suo protagonista Dylan O'Brien ne ha ritardato la lavorazione. Maze Runner - La rivelazione, terzo capitolo della saga è ora pronto ad arrivare sul grande schermo. L'uscita italiana è pevista per il mese di febbraio 2018. E per ingannare l'attesa è arrivato online un nuovo trailer italiano che potete guardare qui sotto:





La trama ufficiale di Maze Runner: La rivelazione

Nel terzo capitolo dell'avvincente saga distopica per ragazzi basata sui romanzi di James Dashner, Maze Runner: La rivelazione, vediamo Thomas (Dylan O'Brien) e i Radurai unire le forze con i ribelli del "Braccio Destro" per salvare l'amico Minho, rapito durante lo scontro a fuoco dalle truppe del W.C.K.D. Il giovane Velocista, a capo del gruppo di adolescenti sopravvissuti alla prigionia della Radura e alla disperata fuga nel deserto, è determinato a trovare una cura contro il virus mortale che si è abbattuto sul pianeta. La ricerca, irta di sfide e ostacoli insormontabili quasi quanto le pareti del Labirinto, metterà a dura prova l'amicizia e i legami creati tra i ragazzi.