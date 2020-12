MAX3MIN: al via a marzo il primo festival di cortometraggi della durata massima di 3 minuti

News Cinema

Dal 10 al 21 marzo 2021 si terrà MAX3MIN, un festival diretto dalla scenografa Martina Schmied a cui partecipano corti non più lunghi di 3 minuti.

Si svolgerà dal 10 al 21 marzo 2021 la prima edizione di MAX3MIN, un festival di cortometraggi con una durata massima di 3 minuti. Diretto dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied, MAX3MIN nasce dall'idea di raccontare delle storie condensate in un tempo ridotto, che fanno della brevità il loro marchio di fabbrica: "storie di emozioni che non hanno bisogno di tempo, storie che si possono rivedere come si riascoltano le canzoni, storie che non vogliono proporre nient'altro fuorché loro stesse".

Il bando di selezione è aperto e fino al 14 gennaio e si possono mandare le proprie opere tramite l'apposito form sul sito max3min.com. I cortometraggi potranno essere di ogni genere e lingua, girati in qualsiasi formato e in qualsiasi tempo. Tutti i film saranno disponibili sulla piattaforma del festival nella sala virtuale a cui si potrà accedere tramite una semplice registrazione. Il festival ospiterà film di ogni genere. La programmazione di MAX3MIN, infatti, non sarà disponibile solo entro i confini nazionali ma worldwide.

Dopo la serata di inaugurazione di mercoledì 10 marzo 2021, anch'essa in streaming sulla piattaforma del festival, ogni giorno la sala virtuale ospiterà un gruppo di cortometraggi, fruibili gratuitamente in tutto il mondo per 24 ore. Il festival MAX3MIN si chiuderà domenica 21 marzo 2021 con la cerimonia di premiazione in live streaming, nel corso della quale verranno annunciati i cortometraggi vincitori.

A decretare il film trionfatore sarà una Giuria Internazionale composta da professionisti provenienti da tutto il mondo. Tra i primi giurati confermati, l'inglese Tony Kaye, regista di American History X, ed Elisa Bonora, montatrice italiana che ha collaborato con Oliver Stone e Cameron Crowe, oltre che con Tony Kaye. Nelle prossime settimane sarà annunciata la giuria completa. La Giuria internazionale stilerà una classifica dei migliori 10 cortometraggi, e il vincitore riceverà un premio del valore di 3.000 euro per la produzione di un nuovo film. Sarà inoltre assegnato il Premio del Pubblico, che tramite votazione on-line decreterà il film vincitore.