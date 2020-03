Max Von Sydow: addio a un altro gigante del cinema mondiale

News Cinema

Il protagonista de Il settimo sigillo, L'Esorcista tanti altri film ci ha lasciato a 90 anni di età. L'annuncio dato dalla moglie a Paris Match.

La notizia arriva da Paris Match, a cui l'ha annunciata direttamente la moglie Catherine: Max Von Sydow, il grande attore svedese diventato un volto popolare per gli spettatori di tutto il mondo, ha perso la partita a scacchi con la morte, come il suo cavaliere de Il settimo sigillo di Ingmar Bergman. Le ha dato però del filo da torcere, visto che ha vissuto in salute e molto attivo fino a 90 anni.

"È col cuore in frantumi e un'infinita tristezza - ha scritto la signora Von Sydow, la documentarista e produttrice francese Catherine Brelet, moglie dell'attore dal 1997 - che abbiamo l'estremo dolore di annunciarvi la scomparsa di Max Von Sydow l'8 marzo 2020",

Nato a Lund, in Svezia, il 10 aprile 1929, Von Sydow aveva debuttato a teatro prima di diventare l'attore feticcio di Ingmar Bergman per cui aveva interpretato Il settimo sigillo, La fontana della vergine, Il posto delle fragole e molti altri film. Celeberrimo il suo ruolo di padre Lankester Merrin ne L'esorcista di William Friedkin, per cui venne molto invecchiato dal trucco, visto che all'epoca aveva poco più di 40 anni. E ancora La morte in diretta, Fuga per la vittoria, Minority Report, Shutter Island, e tanta televisione, inclusi I Tudor e Il trono di spade.



Nel 2002 aveva preso la cittadinanza francese e nel 2011 era stato insignito della Légion d'honneur. Una perdita enorme per tutti color che amano il cinema e che lo ricorderanno in questi giorni forzatamente casalinghi, rivedendo le sue migliori interpretazioni.