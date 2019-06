Max Landis accusato di violenza fisica e psicologica da otto donne

Non si deve respirare una bella aria a casa Landis questa mattina, perché Max Landis, figlio di quel John che ha diretto capolavori come The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra è stato appena accusato, e da ben 8 donne, di abusi sessuali e di violenza verbale. Le dichiarazioni delle "vittime" sono davvero sconcertanti e lo sceneggiatore di Chronicle, American Ultra e Bright si è appena guadagnato, a Hollywood e dintorni, la fama di nuovo mostro, e forse non gli resta che emigrare sulla luna o cambiare aspetto e identità.

Le sconcertanti verità sono raccolte in un lungo articolo di The Daily Beats e qualcuno ha deciso di restare anonimo: non l'attrice Ani Baker, che al principio del mese aveva utilizzato i social media per allertare l'opinione pubblica sulla pericolosità di Landis, raccontando che l'uomo conservava ancora, sulla sua pagina Instagram, una serie di video di cui era la "protagonista". Adesso la donna si è spinta un po’ più in là e ha narrato di una volta in cui, dopo un momento di intimità e dopo aver scherzosamente dato una pacca su una natica di Max, scetenò in lui una reazione esagerata e inopportuna: "Si è girato e mi ha messo le mani intorno alla gola, si è avvicinato al mio viso e ha detto: giuro che ti ammazzo! Capisci cosa sto dicendo? Giuro che ti ammazzo".

Stando alla Baker, Landis aveva sul computer una lista delle donne con cui aveva avuto rapporti sessuali (cosa di cui l'aveva informata dopo averle chiesto: "Vuoi vedere una cosa orribile?"), e accanto a ogni nome c'era un giudizio, e siccome di alcune delle amanti Landis non ricordava il nome, erano indicati solo il luogo dell'incontro, l'etnia e, naturalmente, il voto.

Una certa Julie, che ha avuto una relazione sentimentale con Max durata due anni e poi diventata un'amicizia, lo definisce, senza mezzi termini: "Uno stupratore seriale, un manipolatore, un artefice di violenze fisiche e psicologiche" e rivela che il furfante la criticava di fronte agli altri, le parlava del sesso con le ex fidanzate e si eccitava quando la vedeva piangere: "Aveva preso l'abitudine di umiliarmi e urlarmi contro fino a farmi piangere per poi fare sesso con me mentre piangevo. Cercava la lite, mi denigrava e mi mortificava solo per poi avere rapporti sessuali".

Tale Lainey spiega che gli amici di Landis conoscevano la sua natura folle e violenta, ma sembravano giustificarlo, mentre Samantha, sempre in riferimento alla sua cerchia (chiamata The Colour Society), definisce Max Landis "Il leader di una setta, una persona piena di risorse, potere e fascino, che si circonda di persone, principalmente ragazzini che si sono trasferiti a Los Angeles da chissà dove, che non hanno una rete di contatti. Piomba su di loro come un predatore e sa come tenere in pugno una persona". Anche Samantha insiste sulle ripetute violenze psicologiche subite, ma quello che raccontano una donna di nome Kerry e la scenografa Dani Manning è davvero da brivido. Entrambe riferiscono che Landis era ossessionato dalla magrezza e che le spingeva a fare esercizio fisico e a non mangiare. Alla seconda toglieva il cibo dalle mani, ed entrambe sostengono di essere state quasi soffocate dall'uomo, che diceva loro, fra il serio e il faceto, di avere intenzione di ucciderle.

L'articolo su The Daily Beast continua con le dichiarazioni di una donna di nome Veronica, che afferma di essere stata più volte vittima di abuso sessuale in quel di Disneyland, perfino davanti alle attrazioni, e di una certa Ashley Heffington Dionne, che narra di aver visto Landis aggredire e cercare di violentare la sua compagna di stanza Callie Ray.

E’ superfluo aggiungere commenti a quanto vi abbiamo detto. Certo, se anche soltanto una di queste testimonianze è vera, il figlio di John Landis merita una severa punizione, perché la manipolazione mentale, la tendenza a sminuire e la violenza verbale non sono meno gravi dell'abuso sessuale, e sono indice di una mente malata. Shame on you, Max Landis!