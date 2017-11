Matthew Vaughn vuole dirigere l'action di fantascienza Courage

Dopo il successo dei due episodi del cinecomic Kingsman il regista Matthew Vaughn potrebbe virare verso l'action mescolato alla fantascienza e realizzare Courage. La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Karl Gajdusek, produttore esecutivo della serie di culto Netflix Stranger Things. La storia di Courage non è stata rivelata, anche se alcuni parlano di una trama epica sulla scia di film come Inception ed Edge of Tomorrow. Oltre che dietro la macchina da presa Vaughn dovrebbe lavorare a Courage anche in veste di produttore, insieme a Michael Ellenberg. Il tutto per la 20th Century Fox.

Matthew Vaughn è in trattative anche per un altro film, questa volta con la Metro Goldwin Mayer. Si tratta di I am Pilgrim, adattamento dell'omonimo best-seller di spionaggio scritto da Terry Hayes e uscito nel 2014. Altre voci ancora non confermate vogliono anche la Warner corteggiare il cineasta per il sequel de L'uomo d'Acciaio, dove sostituirebbe Zack Snyder.

In carriera Vaughn ha piazzato più di un successo al botteghino. Oltre ai due già citati episodi di Kingsman (soprattutto il primo capitolo è andato ben oltre le aspettative al boxoffice, soprattutto quello statunitense), il regista ha anche girato X-Men: First Class, primo episodio della nuova trilogia poi terminata da Bryan Singer. Un altro adattamento da un fumetto di culto passato per le mani di Vaughn è stato il primo Kick-Ass.