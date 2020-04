Matthew MConaughey è il cacciatore di taglie Bobby Bandido sulle tracce del Coronavirus

News Cinema

L'attore posta un video su twitter nel quale spiega le regole dell'inseguimento e ci sprona a non perdere le speranze.

Dopo un video nel quale incoraggiava i suoi fan a non mollare durante la quarantena da Coronavirus e a seguire il protocollo indicato, e dopo aver giocato virtualmente a tombola con alcuni anziani, Matthew McConaughey trova una nuova maniera per tenere alto l'umore di quanti, ormai da anni, ammirano il suo talento e il suo inconfondibile e cantilenante accento texano.

L'attore si è inventato un personaggio di nome Bobby Bandido che di mestiere fa il cacciatore di taglie. E indovinate un po’ chi sta cercando il nostro eroe? Un nemico di nome Coronavirus. Con il cappello da cowboy in testa e in un bosco che probabilmente si trova a poca distanza dalla sua casa, Matthew spiega, sempre in un video, le regole per fregare il temibile virus. In primis mostra come trasformare un fazzoletto di stoffa in una mascherina, servendosi di un paio di elastici e di un filtro da caffè.

Non conosciamo l'origine di Bobby Bandido, ma sarebbe carino se diventasse il protagonista di una web serie. Il suo motto, come si legge nella didascalia del tweet contenente il video, è "We've got more livin to do", che significa "c’è ancora tempo per vivere". Sono parole di incoraggiamento, che nelle quasi tre settimane che mancano al 3 maggio, giorno in cui probabilmente si passerà alla tanto sospirata fase 2, ci suonano particolarmente gradite. Viva Matthew McConaughey!!