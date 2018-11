Matthew McConaughey ti legge la storia della buonanotte (su una app): c'è anche un trailer

Chiunque tra voi abbia l'abitudine di guardare film in versione originale lo sa bene: oltre al fisico, agli occhi azzurri, all'indubbia avvenenza, uno dei punti forti di Matthew McConaughey è la sua voce.

Una voce calda e suadente, spesso e volentieri caratterizzata da quell'accento southern che la rende ancora più mielosa e rilassante.

Non è un caso allora che McConaughey sia stato di recente chiamato a doppiare personaggi di film d'animazione: è accaduto ad esempio in Sing, dove regalava la voce a Buster Moon, o in Kubo e la spada magica, dove doppiava il personaggio di Beetle.

Ma, oltre ai produttori di questi film, a intuire il potenziale della voce del texano sono stati anche i responsabili di una app che si chiama Calm, e che è specializzata nell'offrire prodotti audio che servono ad aiutare l'utente a rilassarsi, concentrarsi, meditare o addirittura dormire meglio.

Quelli di Calm hanno chiamato McConaughey perché leggesse una delle loro nuove "Sleep Story", che sono per l'appunto l'equivalente digitale di quelle che anni fa venivano chiamate "le storie della buona notte", quelle che si leggevano - con calma e voce calda - ai bambini per farli addormentare.

La storia letta dall'attore, scritta da Chris Advasun, si chiama "Wonder", non ha nulla a che vedere con l'omonimo best seller di R.J. Palacio e racconta di "un nonno che parla della magia della vita e dell'intero universo alla sua nipotina. Ogni riferimento a Interstellar non è sicuramente casuale.

Questo è un trailer per la storia, giusto per darvi un'idea.