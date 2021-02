Matthew McConaughey si sveglia bidimensionale in uno spot pubblicitario di Damien Chazelle

News Cinema

Due degli spot pubblicitari del Super Bowl di quest'anno erano diretti dal regista di La La Land Damien Chazelle. In uno Matthew McConaughey è bidimensionale, l’altro è un numero musicale coi fiocchi.

Anche se il Super Bowl 2021 non ha nutrito i suoi spettatori, interessati comunque al football, con la solita scorpacciata di trailer, le star hollywoodiane hanno comunque tenuto compagnia al pubblico in una serie di spot pubblicitari d'autore. Il migliore di tutti porta la firma di Damien Chazelle e vede protagonista un Matthew McConaughey diverso dal solito.

Nello spot di una nota marca di snack preparati con la farina di mais, Matthew McConaughey si sveglia una mattina e scopre di essere molto diverso dal solito, insomma fuori forma, come si vede dal minuto di immagini. Il nostro è infatti bidimensionale, mentre il resto del mondo ha conservato la propria tridimensionalità. Ovviamente le conseguenze del cambiamento sono esilaranti, per non parlare della conclusione della bizzarra mini vicenda. Guardare per credere…

Leggi anche Timothée Chalamet è il figlio di Edward Mani di Forbice in un nostalgico spot pubblicitario

Come dicevamo sopra, a dirigere lo spot con McConaughey è stato Damien Chazelle. Il filmmaker che ci ha regalato di Whiplash e La La Land ha diretto un altro spot per il Super Bowl che è forse più in linea con la sua natura di regista di musical. Per reclamizzare un noto builder di siti web, Chazelle ha dato vita a un filmato che è un numero musicale, chiedendo aiuto al coreografo Justin Peck (reduce dallo West Side Story di Spielberg) e domandando alla strafamosa cantante USA Dolly Parton di trasformare la sua 9 to 5 in 5 to 9 per "esigenze di copione". Ecco il risultato.