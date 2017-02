Matthew McConaughey protagonista di The Beach Bum di Harmony Korine

E’ da Spring Breakers (presentato al Festival di Venezia nel 2012 e uscito nel 2013) che il geniale Harmony Korine non ci delizia con un suo film. Per questo non vediamo l’ora che arrivi The Beach Bum, un progetto a cui sembra che il regista pensi e lavori da diverso tempo.

Anche se la trama resta sconosciuta, sappiamo che si tratta di una commedia dotata del giusto grado di follia. La notizia del giorno è il ruolo del protagonista è andato a Matthew McConaughey, che impersonerà un uomo chiamato Moondog che vive la vita secondo le proprie regole. L’attore sarà dunque una specie di mascalzone, certamente affascinante e sopra le righe.

"The Beach Bum sarà una corsa sfrenata e avventurosa!" - ha dichiarato Korine - "e non mi viene in mente nessuno più adatto di Matthew McConaughey a interpretare, in questa commedia indiavolata, esilarante e irriverente, il nostro eroe Moondog, un tipo affascinante e ribelle".

Il regista dovrebbe iniziare a girare nel mese di luglio. Ricordiamo che il suo nome è legato anche a The Trap, revenge-movie con Al Pacino, Benicio Del Toro e Robert Pattinson.