Matthew McConaughey nel teaser trailer di The Beach Bum, il nuovo film di Harmony Korine

Dopo lo straordinario Spring Breakers, visto in concorso al Festival di Venezia del 2012, Harmony Korine si prepara a tornare nei cinema di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, perlomeno, è fissata per il marzo del prossimo anno la data d'uscita di The Beach Bum, un'eccentrica commedia stoner che vede protagonista Matthew McConaughey nei panni di Moondog, una specie di vagabondo, ribelle ma amabile che vive la sua vita senza confini e che finisce con l'incappare in quelle che vengono definite "esilaranti disavventure."

Questo che vedete è il primo teaser trailer di The Beach Bum, che conta nel cast anche Isla Fisher, Snoop Dogg, Zac Efron, Jimmy Buffett, Jonah Hill e Martin Lawrence, e che è stato fotografato da Benoît Debie.

The Beach Bum: Il Trailer Ufficiale del Film - HD