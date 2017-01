Matthew McConaughey, Jennifer Lawrence, Jesse Eisenberg e Jessica Biel prendono in giro Woody Harrelson

Allora, che Woody Harrelson sia un personaggio bizzarro, lo sapevamo già. Ma non tanto bizzarro quanto il progetto che si chiama Lost in London, e che altro non è che un film scritto, diretto e interpretato dall'attore americano che verrà proiettato in live streaming in diversi cinema inglesi MENTRE viene girato.

Avete capito bene: Harrelson vuole girare e far vedere il suo film contemporaneamente, simultaneamente, nello stesso istante. Live che più live non si può.

Lost in London, oltre a Woody Harrelson, vede la partecipazione di Owen Wilson e Willie Nelson, e sarà transmesso in streaming il 19 gennaio (sul sito della Fathom Events trovate maggiori dettagli, nel caso foste in Gran Bretagna): ma non tutti gli amici dell'attore hanno preso questa sua iniziativa per il verso sperato.

Da Matthew McConaughey a Jennifer Lawrence, passando per Jesse Eisenberg, Jessica Biel, Justin Timberlake e molti altri, in tanti hanno consigliato ad Harrelson di desistere dal portare avanti questa strampalata operazione: come testimonia un ironico e divertente video promozionale nel quale, ovviamente, non ci si dimentica certo di fare riferimento alla nota passione dell'attore per le droghe leggere.