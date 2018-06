Matthew McConaughey e Anne Hathaway nel trailer del thriller Serenity

Baker Dill è uno che nella vita ha fatto quello che molti di noi sognano di fare: ha mollato tutto, è andato in una piccola isola dei Caraibi e vive traquillo facendo il capitano di una barca che porta i turisti a pesca in mare aperto.

Solo che, come spesso accade, non è che proprio tutto può essere lasciato alle spalle definiticamente: e infatti il passato di Baker bussa alla sua porta col volto della sua ex moglie Karen, che gli chiede di salvare lei e loro figlio da un nuovo marito violento. Come: beh, è ovvio, conducendolo in mare aperto e buttandolo in pasto agli squali.

Questa è la premessa di Serenity, titolo ovviamente ironico del nuovo film scritto e diretto da Steven Knight, giunto alla sua opera terza e alla ennesima sceneggiatura.

Matthew McConaughey è Baker, Anne Hathaway è Karen, mentre Jason Clarke il marito cattivo. Nel cast del film c'è spazio anche per Diane Lane, Djimon Hounsou e Jeremy Strong.

Li vediamo tutti in questo teso e sensuale trailer di Serenity:



Serenity: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Serenity debutterà nei cinema degli Stati uniti il prossimo 19 ottobre.