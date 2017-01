Matthew McConaughey e Anne Hathaway nel noir Serenity

Matthew McConaughey e Anne Hathaway potrebbero capitanare il cast di Serenity, un film che, a dispetto del titolo, rientra nella categoria film noir. Dietro la macchina da presa Steven Knight, autore anche della sceneggiatura e intenzionato a cominciare le riprese in estate.

Il protagonista della vicenda è il capitano di un peschereccio che solca il mar dei Caraibi che vede la propria vita mutare all’improvviso nel momento in cui il passato gli presenta il conto. Letta così, la trama non sembra particolarmente originale, ma visto che a dirigere sarà l’autore del bel Locke e che raramente McConaughey si lega a progetti non di qualità, ci piace pensare che il risultato finale sarà un prodotto buono e originale, anche perché sembra che il personaggio di Matthew sarà confinato su un’isola, uno spazio non limitato come l’automobile del sopracitato film precedente del regista, ma comunque ristretto e quindi narrativamente stimolante.

Ricordiamo che Matthew McConaughey e Anne Hathaway hanno già lavorato insieme in Interstellar e che il primo l’abbiamo visto di recente in Free State of Jones, mentre la seconda non appare sui nostri schermi dalla primavera dello scorso anno, per la precisione da Alice attraverso lo specchio.