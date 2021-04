Matthew McConaughey dalla parte delle sale con un video: "Il grande schermo è tornato!"

News Cinema

Per invogliare la gente ad andare al cinema e aiutare tutte le persone che lavorano nel settore, e che per lungo tempo sono rimaste inattive, Matthew McConaughey diventa protagonista di un video che ci restituisce la magia della sala.

Matthew McConaughey, che abbiamo visto domenica scorsa a Che Tempo che Fa, dove ha parlato della sua autobiografia "Greenlight - L’arte di correre in discesa", continua con le opere di bene. Dopo aver dotato di mascherine, in piena emergenza sanitaria, i piccoli ospedali del Texas, l’attore si schiera a favore delle sale statunitensi, che hanno riaperto i battenti ma che dovrebbero riempirsi un po’ di più. D'accordo con la National Association of Theatre Owners e la Motion Picture Association of America, Matthew ha difeso e lodato i cinema. Lo ha fatto attraverso un video promozionale.

Nel promo, che ovviamente vi mostriamo, ci sono immagini di alcuni film che arriveranno prossimamente nelle sale USA (ad esempio Fast & Furious 9, Dune, Crudelia, Black Widow, Ghostbusters 3: Legacy). Matthew McConaughey appare all'inizio, invitandoci a tornare in sala e parlando delle persone che lavorano nei cinema, che sono degli eroi che ci traghettano nel mondo dei sogni. Nel video alcuni di questi valorosi personaggi si raccontano, sottolineando il grande amore che hanno per il proprio mestiere.