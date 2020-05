Matthew McConaughey consegna di persona mascherine ai piccoli ospedali del Texas

News Cinema

Durante il weekend del Memorial Day, l'attore ha attraversato il paese insieme alla moglie carico di scatoloni. La foto è su Instagram.

Fra gli attori che sono diventati eroi in questa difficoltosa epoca del Coronavirus non c'è solo Tom Hardy che legge le favole per bambini. No, anche Matthew McConaughey si sta rivelando fondamentale. Dopo aver intrattenuto gli anziani di una casa di riposo con una tombola online ed essersi inventato un cacciatore di taglie sulle tracce del virus, l'attore è passato a un gesto ben più concreto. Insieme alla moglie Camilla Alves, il premio Oscar ha caricato un grosso pick-up di mascherine ed è andato a consegnarle ai vari ospedali rurali del Texas (il suo paese) che stanno combattendo il Covid-19. La gita ha avuto luogo durante il weekend del Memorial day e le mascherine portate nelle varie destinazioni ammontavano a 110.000. McConaughey ha condiviso una foto della sua nobile missione su Instagram, scrivendo: "Grazie a @lincoln per averci donato 10.000 mascherine- @camillamcconaughey ed io che ci mettiamo in viaggio per consegnarle agli ospedali rurali del Texas".

I McConaughey, nel mese di aprile, avevano donato 80.000 mascherine al personale medico e ai lavoratori degli ospedali di Austin e New Orleans. Sempre per la città di Austin, in occasione della laurea virtuale di una serie di studenti della University of Texas, dove lui stesso aveva studiato, Matthew aveva postato, su Instagram, un bellissimo discorso di congratulazioni.