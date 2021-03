Matthew McConaughey apre suo un canale Youtube e il primo video è favoloso!

News Cinema

Quell'allegrone di Matthew McConaughey ha deciso di allietare i suoi fan con un suo canale YouTube, che ha inaugurato con uno spassoso video che comincia con le prime celeberrime parole da lui pronunciate su un set cinematografico.

In questi tempi di zone rosse e poca socialità possiamo rallegrare le nostre giornate con la voce calda e l'accento cantilenante del Texas di Matthew McConaughey, che ha appena aperto un suo canale YouTube. E se il buongiorno si vede dal mattino, e cioè dal primo video caricato, allora possiamo stare sicuri che il protagonista della prima mitica stagione di True Detective nonché di Dallas Buyers Club sarà una fantastica compagnia.

Nel video che inaugura il canale YouTube di Matthew McConaughey, e che ovviamente vi mostriamo, l'attore si rivolge a noi cominciano con le parole "Alright alright alright", che ormai sono il suo tormentone, avendole pronunciate non soltanto nel discorso di accettazione dell'Oscar nel 2014 ma anche nel suo primo film La vita è un sogno, dove interpretava un conquistatore di ragazze di nome David Wooderson. Il buon Matthew promette a chi lo seguirà di parlare di sé ("di chi io sia e di chi non sia"), di ciò che fa o non fa e di ciò in cui crede o non crede. McConaughey assicura anche che dispenserà consigli sull'arte di vivere bene e lezioni che ha imparato nei suoi 51 anni di esistenza, e invita i suoi fan a iscriversi al canale per "essere più Matthew McConaughey e più voi stessi". Infine, giura a quanti lo seguiranno di aggiornarli sui suoi progetti futuri.

Matthew McConaughey, che ci ha tenuto molta compagnia durante il primo lockdown e che oltre a fare l'attore è un filantropo, è apparso di recente nel film di Guy Ritchie The Gentlemen (disponibile su Amazon Prime). E’ anche la voce originale di Buster Moon nel film d'animazione Sing 2.